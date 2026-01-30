 
Nike Full Force Low 男子运动鞋 - 浅银灰/狼灰/山峰白/暗蓝黑

Nike Full Force Low

男子运动鞋

10% 折让
浅银灰/狼灰/山峰白/暗蓝黑
黑/大学红/白色

Nike Full Force Low 男子运动鞋为鞋款匠心融入经典设计，打造复古潮鞋佳选。简约设计借鉴自经典 AF1，巧搭复古缝线和学院风格配色，彰显 80 年代风范。结合出众舒适感和耐穿性，铸就兼具复古韵味与现代风尚的非凡战靴，助力轻松驾驭不同场合。即刻上脚复古潮鞋，大展身手。


  • 显示颜色： 浅银灰/狼灰/山峰白/暗蓝黑
  • 款式： FB1362-002

其他细节

  • 合成材质与皮革组合鞋面，柔软非凡
  • 学院风格配色，玩转百变造型
  • 泡绵鞋舌，营造柔软脚感

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。