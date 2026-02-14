Nike Fury
Dri-FIT 经典速干头带（1 条）
¥119
Nike Fury Dri-FIT 经典速干头带（1 条）焕新升级，适合大多数头围。可调节设计，贴合头部，佩戴稳固；采用 Nike Dri-FIT 技术，导湿速干，帮助保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IQ6095-010
产品细节
- 92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
