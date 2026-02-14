 
Nike Fury Dri-FIT 经典速干头带（1 条） - 黑/白色

Dri-FIT 经典速干头带（1 条）

黑/白色
白色/黑

Nike Fury Dri-FIT 经典速干头带（1 条）焕新升级，适合大多数头围。可调节设计，贴合头部，佩戴稳固；采用 Nike Dri-FIT 技术，导湿速干，帮助保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IQ6095-010

产品细节

  • 92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
