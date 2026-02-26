 
Nike Fury Elevate Dri-FIT 速干头带（1 条） - 浅品红/帆白/宝石蓝

Nike Fury Elevate

Dri-FIT 速干头带（1 条）

¥119

Nike Fury Elevate Dri-FIT 速干头带（1 条）采用双层设计，结合柔软弹性面料，适合大多数头围，同时搭载 Nike Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 浅品红/帆白/宝石蓝
  • 款式： II0685-516

产品细节

  • 80% 聚酯纤维/20% 氨纶
  • 可机洗
