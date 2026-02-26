 
Nike G.T. Cut 3 幼童易穿脱运动鞋 - 漂白宝石绿/军械深海蓝/粉桔/淡象牙白

Nike G.T. Cut 3

幼童易穿脱运动鞋

34% 折让

准备好成为未来全明星球员，在球场上自由驰骋了吗？上脚 Nike G.T. Cut 3 幼童易穿脱运动鞋，无需系带，全力开战。该鞋款专为新生代球员打造，采用出色抓地设计，让小宝贝在急停和越过防守时游刃有余，飞身上篮。轻盈弹性泡绵，塑就缓震迈步体验。鞋面固定带可快速固定，助小宝贝尽情畅玩。这就上脚潮鞋，掀起篮球未来新风潮。


  • 显示颜色： 漂白宝石绿/军械深海蓝/粉桔/淡象牙白
  • 款式： FD7034-300

迅疾应战

鞋舌与后跟结合易于抓取的提环，让小宝贝即刻整装上场。鞋面外侧绳线细节，塑就锁定贴合感；可调节固定带，便于小宝贝快速调整贴合度。

强劲抓地

足底出色抓地设计，在跑动时为小宝贝提供出众抓地力。助小宝贝轻松变速。时尚抓地底纹，铸就非凡抓地力，助力实现侧向突破和快速移步。

缓震适中

足底缓震配置经焕新打造，塑就柔软舒适的迈步和跳跃体验。弹性泡绵中底，在稚嫩双足触地时有助缓震，打造出众回弹的柔软缓震脚感。

出色回弹

该鞋款具备出众回弹性能，是指在迈步过程中，柔软泡绵有助提供出色能量回馈，助小宝贝一路向前。回弹性能带来弹力充沛的迈步体验，助小宝贝在比赛中游刃有余。

疾速风范，出众表现

设计线条象征着疾速的步法与动作，伴小宝贝越过防守，直冲篮筐。

产品细节

  • 鞋舌和后跟搭配提拉设计
  • 外底融入橡胶细节
