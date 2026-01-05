Nike G.T. Cut 3

¥439 ¥569 22% 折让

Nike G.T. Cut 3 幼童篮球鞋专为新生代球员打造，提供出众抓地力，助小宝贝瞬息急停，突破防守。 轻盈泡绵富有弹性，为迈步和跳跃缔造出众缓震效果，有助在比赛中保持活力。 醒目配色巧搭出众细节，为该鞋款增添复古风范。

迅疾应战

鞋舌与后跟结合易于抓取的提环，让小宝贝即刻整装上场。 鞋面外侧绳线细节，塑就稳固贴合感；可调节魔术贴粘扣固定带，便于小宝贝快速调整贴合度。

强劲抓地

足底出色抓地设计，在跑动时为小宝贝提供出众抓地力， 助小宝贝轻松变速。 时尚抓地底纹，铸就非凡抓地力，助力实现侧向突破和快速移步。

缓震适中

足底缓震配置经焕新打造，塑就柔软舒适的迈步和跳跃体验。 弹性泡绵中底，在稚嫩双足触地时有助缓震，打造出众回弹的缓震脚感。

出色回弹

该鞋款具备出众回弹性能， 柔软泡绵有助提供出色能量回馈，助小宝贝一路向前。 回弹性能带来弹力充沛的迈步体验，助小宝贝在比赛中游刃有余。