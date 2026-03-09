 
Nike G.T. Cut 3 x LEGO® Collection 幼童运动鞋 - 勇气蓝/冲击绿/白金色/金属铬色

Nike G.T. Cut 3 x LEGO® Collection

幼童运动鞋

11% 折让

让小宝贝穿上 Nike x LEGO® 联名系列鞋款，感受 G.T. Cut 3 的凌跃风范，即刻开启探索之旅。 Nike G.T. Cut 3 x LEGO® Collection 幼童运动鞋将多种人气 LEGO 细节隐匿于鞋面以银河系为灵感的印花图案之中。 足底融入出众抓地设计，赋予小脚丫稳稳急停所需的抓附力；轻盈回弹泡绵，在小宝贝跃起落地时提供缓震性能。


  • 显示颜色： 勇气蓝/冲击绿/白金色/金属铬色
  • 款式： IH4040-400

强劲抓地

足底出色抓地设计，助力小宝贝在跑动时轻松变速。 人字形抓地底纹为稚嫩双足提供所需抓地力，让小宝贝即使在快速奔跑中亦能随起随停，游刃有余。

缓震适中

回弹缓震配置，助力小宝贝自在畅动。 弹性泡绵中底，在稚嫩双足触地时有助缓震，打造出众回弹的柔软缓震脚感。

出色回弹

从积木堆到小篮筐，小宝贝都需要回弹缓震的鞋款来助其活动。在迈步过程中，柔软泡绵有助提供出色能量回馈，助力小宝贝一路向前。

蓄势待发

宽敞鞋口结合提拉设计，让小宝贝即刻整装上场。 鞋面外侧绳线细节，塑就稳固脚感；可调节固定带，便于小宝贝快速调整贴合度。

产品细节

  • 后跟提拉设计
  • 橡胶外底
