Nike G.T. Cut 3 SE
大童篮球鞋
44% 折让
Nike G.T. Cut 3 SE 大童篮球鞋专为新生代球员打造，提供出众抓地力，助你瞬息急停，突破防守。 该鞋款添加网眼布，在比赛升温之际帮助保持干爽，缔造心无旁骛的运动体验。 轻盈泡绵富有弹性，为迈步和跳跃缔造出众缓震效果，令你在比赛中保持活力。
- 显示颜色： 白色/热情红/荧光黄/黑曜石色
- 款式： HJ3903-100
迅疾应战
鞋舌与后跟结合易于抓取的提环，让你即刻整装上场。 鞋带结合外侧绳线细节，方便自行调整，提供比赛所需的锁定贴合感。
强劲抓地
足底出色抓地设计，助你瞬息急停，随意变速， 轻松摆脱对手，驰骋赛场。 时尚人字形抓地底纹，铸就非凡抓地力，助力实现侧向切入和快速移步。
缓震适中
足底缓震配置令你在比赛之际畅享柔软舒适的迈步和跳跃体验。 中底搭载 Cushlon 泡绵，在双足触地时有助缓震，打造柔软回弹的缓震脚感。
出色回弹
该鞋款具备出众回弹性能。 柔软泡绵有助提供出色的能量回馈，助你一路向前。 回弹性能带来弹力充沛的迈步体验，助你在比赛中游刃有余。
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋舌和后跟搭配提拉设计
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
32: 鞋内长 21.2
33: 鞋内长 21.6
33.5: 鞋内长 22
34: 鞋内长 22.4
35: 鞋内长 22.7
35.5: 鞋内长 23
36: 鞋内长 23.6
36.5: 鞋内长 24.2
37.5: 鞋内长 24.8
38: 鞋内长 25
38.5: 鞋内长 25.4
39: 鞋内长 25.8
40: 鞋内长 26.4
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
