Nike G.T. Cut 3 SE

¥389 ¥699 44% 折让

Nike G.T. Cut 3 SE 大童篮球鞋专为新生代球员打造，提供出众抓地力，助你瞬息急停，突破防守。 该鞋款添加网眼布，在比赛升温之际帮助保持干爽，缔造心无旁骛的运动体验。 轻盈泡绵富有弹性，为迈步和跳跃缔造出众缓震效果，令你在比赛中保持活力。

迅疾应战

鞋舌与后跟结合易于抓取的提环，让你即刻整装上场。 鞋带结合外侧绳线细节，方便自行调整，提供比赛所需的锁定贴合感。

强劲抓地

足底出色抓地设计，助你瞬息急停，随意变速， 轻松摆脱对手，驰骋赛场。 时尚人字形抓地底纹，铸就非凡抓地力，助力实现侧向切入和快速移步。

缓震适中

足底缓震配置令你在比赛之际畅享柔软舒适的迈步和跳跃体验。 中底搭载 Cushlon 泡绵，在双足触地时有助缓震，打造柔软回弹的缓震脚感。

出色回弹

该鞋款具备出众回弹性能。 柔软泡绵有助提供出色的能量回馈，助你一路向前。 回弹性能带来弹力充沛的迈步体验，助你在比赛中游刃有余。