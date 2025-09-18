Nike G.T. Cut 3 SE

¥389 ¥699 44% 折让

Nike G.T. Cut 3 SE 大童篮球鞋专为新生代球员打造，提供出众抓地力，让你在迷惑对手、急停和越过防守时游刃有余。轻盈泡绵富有弹性，塑就缓震迈步体验；宽敞鞋口，让你即刻整装上场。这就上脚潮鞋，掀起篮球未来新风潮。

迅疾应战

鞋舌与后跟结合易于抓取的提环，让你即刻整装上场。鞋带结合外侧绳线细节，方便自行调整，提供比赛所需的锁定贴合感。

强劲抓地

足底出色抓地设计，助你瞬息急停，随意变速，时尚人字形抓地底纹，铸就非凡抓地力，助力实现侧向切入和快速移步，让你瞬息急停，轻松变速。

缓震适中

足底缓震配置令你在比赛之际畅享柔软舒适的迈步和跳跃体验。 泡绵中底在双足触地时有助缓震，打造柔软回弹的舒适脚感。

出色回弹

该鞋款具备出众回弹性能。 柔软泡绵有助提供出色的能量回馈，助你稳步前行。 回弹性能带来弹力充沛的迈步体验，助你在比赛中游刃有余。

疾速风范

设计线条象征着疾速的步法与动作，伴你越过防守，直冲篮筐。 鞋款上脚，火力全开！