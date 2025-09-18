 
Nike G.T. Cut 3 SE 大童篮球鞋 - 帆白/白色/多色

Nike G.T. Cut 3 SE

大童篮球鞋

44% 折让

Nike G.T. Cut 3 SE 大童篮球鞋专为新生代球员打造，提供出众抓地力，让你在迷惑对手、急停和越过防守时游刃有余。轻盈泡绵富有弹性，塑就缓震迈步体验；宽敞鞋口，让你即刻整装上场。这就上脚潮鞋，掀起篮球未来新风潮。


  • 显示颜色： 帆白/白色/多色
  • 款式： IB8884-191

迅疾应战

鞋舌与后跟结合易于抓取的提环，让你即刻整装上场。鞋带结合外侧绳线细节，方便自行调整，提供比赛所需的锁定贴合感。

强劲抓地

足底出色抓地设计，助你瞬息急停，随意变速，时尚人字形抓地底纹，铸就非凡抓地力，助力实现侧向切入和快速移步，让你瞬息急停，轻松变速。

缓震适中

足底缓震配置令你在比赛之际畅享柔软舒适的迈步和跳跃体验。 泡绵中底在双足触地时有助缓震，打造柔软回弹的舒适脚感。

出色回弹

该鞋款具备出众回弹性能。 柔软泡绵有助提供出色的能量回馈，助你稳步前行。 回弹性能带来弹力充沛的迈步体验，助你在比赛中游刃有余。

疾速风范

设计线条象征着疾速的步法与动作，伴你越过防守，直冲篮筐。 鞋款上脚，火力全开！

产品细节

  • 经典鞋带
  • 鞋舌和后跟搭配提拉设计
尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    32: 鞋内长 21.4

    33: 鞋内长 21.8

    33.5: 鞋内长 22.2

    34: 鞋内长 22.5

    35: 鞋内长 23.4

    35.5: 鞋内长 23.9

    36: 鞋内长 24

    36.5: 鞋内长 24.3

    37.5: 鞋内长 25

    38: 鞋内长 25.3

    38.5: 鞋内长 25.6

    39: 鞋内长 25.8

    40: 鞋内长 26

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。