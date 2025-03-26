Nike G.T. Cut 3 SE

大童篮球鞋

¥699

Nike G.T. Cut 3 SE 大童篮球鞋专为新生代球员打造，提供出众抓地力，助你瞬息急停，突破防守。 该鞋款添加网眼布，在比赛升温之际帮助保持干爽，缔造心无旁骛的运动体验。 轻盈泡绵富有弹性，为迈步和跳跃缔造出众缓震效果，令你在比赛中保持活力。

  • 显示颜色： 白色/热情红 /荧光黄/黑曜石色
  • 款式： HJ3903-100

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