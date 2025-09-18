 
Nike G.T. Cut 3 SE 幼童篮球鞋 - 白色/热情红/荧光黄/黑曜石色

Nike G.T. Cut 3 SE

幼童篮球鞋

43% 折让

Nike G.T. Cut 3 SE 幼童篮球鞋专为新生代球员打造，提供出众抓地力，助小宝贝瞬息急停，突破防守。 该鞋款融入网眼布，在比赛升温之际帮助稚嫩双足保持干爽，缔造心无旁骛的运动体验。 轻盈弹性泡绵，为迈步和跳跃缔造出众缓震效果。


  • 显示颜色： 白色/热情红/荧光黄/黑曜石色
  • 款式： HJ3904-100

迅疾应战

鞋舌与后跟结合易于抓取的提环，让小宝贝即刻整装上场。 弹性鞋带结合鞋面外侧绳线细节，方便蹬入，畅享有力支撑。 可调节固定带，便于在球场内外轻松调整贴合度。

强劲抓地

足底出色抓地设计，在跑动时为小宝贝提供出众抓地力。 助小宝贝轻松变速。 时尚抓地底纹，铸就非凡抓地力，助力实现侧向突破和快速移步。

缓震适中

足底缓震配置塑就柔软舒适的迈步和跳跃体验。 弹性泡绵中底，在稚嫩双足触地时有助缓震，打造出众回弹的柔软缓震脚感。

出色回弹

该鞋款具备出众回弹性能， 是指在迈步过程中，柔软泡绵有助提供出色能量回馈，助小宝贝一路向前。 回弹性能带来弹力充沛的迈步体验，助小宝贝在比赛中游刃有余。

产品细节

  • 鞋舌和后跟搭配提拉设计
  • 外底融入橡胶细节
  • 显示颜色： 白色/热情红/荧光黄/黑曜石色
  • 款式： HJ3904-100

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    25: 鞋内长 15.6

    26: 鞋内长 16.2

    27: 鞋内长 16.9

    27.5: 鞋内长 17.2

    28: 鞋内长 18.2

    29.5: 鞋内长 19.8

    31: 鞋内长 20.4

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

