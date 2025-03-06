Nike G.T. Cut 3 SE 幼童篮球鞋专为新生代球员打造，提供出众抓地力，助小宝贝瞬息急停，突破防守。 该鞋款融入网眼布，在比赛升温之际帮助稚嫩双足保持干爽，缔造心无旁骛的运动体验。 轻盈弹性泡绵，为迈步和跳跃缔造出众缓震效果。

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