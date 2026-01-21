Nike G.T. Cut 4 EP

¥1,588

篮球运动的节奏从未放缓。节奏、速度、球员们不断将速度屏障推向另一个维度。穿上 Nike G.T. Cut 4 EP 男/女篮球鞋，助你在比赛中发挥出色表现。从全掌型回弹 Air Zoom Strobel 到轻盈的 ZoomX 嵌入式中底，再到优质鞋面，这款打破常规的鞋款结合了我们先进的篮球技术，专为那些拒绝满足于现状、只为胜利而战的运动员而打造。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

回弹迈步

全掌型嵌入式 ZoomX 3.0 泡绵中底，轻盈非凡且回弹出众，为双足营造出众体验，它为你的跨步和迈步提供富有弹力的脚感。

非凡疾速

ZoomX 泡绵中底下方搭载全掌型 Air Zoom Strobel 缓震配置，助你在比赛中引爆疾速表现，塑就出色近地感。RBR-X 稳定支撑设计将轻质材料融入 ZoomX 泡绵前掌区域，如稳定器般助你更快切入。Cushlon 中底带来出众稳定性。

球场风范

此鞋款为球员提供出色性能，无论是否控球，都能在球场内畅享非凡的运动体验。这款鞋采用低帮设计，轻盈、灵活。

未来主义鞋面

时尚的 “外骨骼” 鞋面呈现出未来主义风格，但又不失经典美感，既植根于 Nike 篮球传统，又致力于挑战比赛极限。鞋面外侧采用合成材料，前足及中足内侧采用轻盈织物。

加速与减速

外底抓地底纹专为切球和变向时的加速和减速而设计。

稳固贴合

立体模压鞋口，带来出色的后跟稳固效果。