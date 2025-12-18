Nike G.T. Cut Academy 2 EP
男/女篮球鞋
¥649
室内场地， 外围突破或内线对抗，穿上 Nike G.T. Cut Academy 2 EP 男/女篮球鞋，助你轻松投篮。前足搭载 Air Zoom 缓震配置，出众回弹，助力实现出色速度与力量表现。人字形抓地底纹等耐穿设计，助你发挥出色表现。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。
- 显示颜色： 白色/冰川蓝/山峰白/黑
- 款式： HV9775-101
Nike G.T. Cut Academy 2 EP
¥649
室内场地， 外围突破或内线对抗，穿上 Nike G.T. Cut Academy 2 EP 男/女篮球鞋，助你轻松投篮。前足搭载 Air Zoom 缓震配置，出众回弹，助力实现出色速度与力量表现。人字形抓地底纹等耐穿设计，助你发挥出色表现。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。
出色近地感
前足搭载 Air Zoom 缓震配置，塑就出众回弹效果和出色近地感。
柔软落地
鞋口添加衬垫，营造柔软缓震效果。
稳稳抓地，快速切入
人字形抓地纹路设计，提供强劲抓地力，让你在多种地面轻松实现急停变向。
稳稳力挺
前足外侧模压设计，塑就出众稳定性和包覆效果。
产品细节
- 显示颜色： 白色/冰川蓝/山峰白/黑
- 款式： HV9775-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。