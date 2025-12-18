 
室内场地， 外围突破或内线对抗，穿上 Nike G.T. Cut Academy 2 EP 男/女篮球鞋，助你轻松投篮。前足搭载 Air Zoom 缓震配置，出众回弹，助力实现出色速度与力量表现。人字形抓地底纹等耐穿设计，助你发挥出色表现。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。


  • 显示颜色： 白色/冰川蓝/山峰白/黑
  • 款式： HV9775-101

出色近地感

前足搭载 Air Zoom 缓震配置，塑就出众回弹效果和出色近地感。 

柔软落地

鞋口添加衬垫，营造柔软缓震效果。

稳稳抓地，快速切入

人字形抓地纹路设计，提供强劲抓地力，让你在多种地面轻松实现急停变向。

稳稳力挺

前足外侧模压设计，塑就出众稳定性和包覆效果。

产品细节

