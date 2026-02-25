Nike G.T. Future "Warning Label" EP

¥1,699

警告：这双 Nike G.T. Future "Warning Label" EP 男/女篮球鞋建议篮球运动员们理性上脚。这款鞋可能会打破传统的比赛方式，但也会带来战术上的创新。该鞋款搭载回弹缓震的全掌型 Air Zoom Strobel 与前足回弹出众的 Air Zoom，专为激发你的技术潜能、疾速表现与弹跳能力而设计。采用广受球员好评的 Cushlon 3.0 泡棉，助你保持充沛活力。时尚利落的模压鞋面不仅提供出色包覆效果，还将引爆你的社交圈。穿上它，大放异彩。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

缓震支撑 全掌型 Air Zoom Strobel 缓震配置，缔造回弹迈步体验。搭配前足 Air Zoom 缓震配置，塑就迅捷起步体验，同时带来稳固支撑效果。 疾速舒适 前足搭载 Air Zoom 缓震配置，塑就非凡迅疾体验，助力快速发起进攻或突破防守。在比赛进入白热化之际，成就出色表现。 活力十足 中底采用 Cushlon 3.0 泡棉，打造柔软脚感，令双足在比赛中保持充沛活力。 模压鞋面 合成材质鞋面采用模压工艺制成。内衬设计结合泡棉材质为鞋款缔造柔软贴合的包裹感，鞋面模压工艺则赋予其出众结构感，打造出强韧无缝的精美外观。