Nike Gato
幼童运动鞋
19% 折让
Nike Gato 幼童运动鞋的设计灵感源自室内足球鞋。外底六边形底纹借鉴足球表面图案设计，球场和运动场皆可驾驭。低帮设计，助你畅享贴合体验，迅疾灵动，轻松搭配多种造型。鞋面采用耐穿材料和优质缝线，经久耐穿，助力实战。
- 显示颜色： 淡象牙白/大学红/橡皮暗褐/闪电蓝
- 款式： IM2208-103
其他细节
- 鞋面采用合成材质与天然皮革组合设计，营造舒适贴合感受
- 轻盈网眼布营造出色透气性
- 中底添加柔软泡绵，缔造回弹缓震效果
- 橡胶外底融入六边形底纹，铸就非凡抓地力
产品细节
- 弹性鞋带
- 天然皮革与合成材质组合鞋面
- 橡胶外底
- 后跟提拉设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
