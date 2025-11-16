 
Nike Gato 幼童运动鞋 - 淡象牙白/大学红/橡皮暗褐/闪电蓝

Nike Gato

幼童运动鞋

¥529
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Gato 幼童运动鞋的设计灵感源自室内足球鞋。外底六边形底纹借鉴足球表面图案设计，球场和运动场皆可驾驭。低帮设计，助你畅享贴合体验，迅疾灵动，轻松搭配多种造型。鞋面采用耐穿材料和优质缝线，经久耐穿，助力实战。


  • 显示颜色： 淡象牙白/大学红/橡皮暗褐/闪电蓝
  • 款式： IM2208-103

Nike Gato

其他细节

  • 鞋面采用合成材质与天然皮革组合设计，营造舒适贴合感受
  • 轻盈网眼布营造出色透气性
  • 中底添加柔软泡绵，缔造回弹缓震效果
  • 橡胶外底融入六边形底纹，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 天然皮革与合成材质组合鞋面
  • 橡胶外底
  • 后跟提拉设计
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。