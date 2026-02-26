 
Nike Gato 男子运动鞋 - 白色/珍珠灰/暗烟灰/小马棕

Nike Gato

男子运动鞋

20% 折让

早期室内足球鞋近期一直在寻求如何重新引领潮流。 漫长的等待终告结束，人气 Nike Gato 男子运动鞋现强势回归！ 利落版型搭配优质皮革，打造层次感外观，轻松百搭，塑就出众街头风范。


  • 显示颜色： 白色/珍珠灰/暗烟灰/小马棕
  • 款式： IM6669-120

其他细节

  • 皮革鞋面，舒适耐穿
  • 橡胶外底铸就非凡抓地力

产品细节

  • 低帮版型
  • 泡绵中底
