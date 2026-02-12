 
Nike Gato LV8 大童运动鞋 - 煤黑/黑/黑/煤黑

Nike Gato LV8

大童运动鞋

13% 折让
煤黑/黑/黑/煤黑
金属色/白色/橡皮浅褐/金属色

Nike Gato 运动鞋起初是一款备受喜爱的室内足球鞋，如今携传统风格强势回归。Nike Gato LV8 大童运动鞋采用透气网眼细节结合匠心覆面，塑就高雅外观，轻松百搭。回弹泡绵中底，助你轻松应战。配色 700 为圣诞系列精选配色。


  • 显示颜色： 煤黑/黑/黑/煤黑
  • 款式： II7084-002

其他细节

  • 鞋面采用合成材质，营造舒适贴合感受
  • 轻盈网眼设计营造出色透气性
  • 中底添加柔软泡绵，缔造回弹缓震效果橡胶外底融入六边形底纹，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 加固鞋头设计
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。