Nike Gato LV8
男子运动鞋
15% 折让
Nike Gato LV8 男子运动鞋焕新打造备受喜爱的室内足球鞋，伴你自在炸街。 该版鞋款采用合成材质结合金属光泽感覆面，塑就高雅外观，轻松百搭。
- 显示颜色： 动物群棕/白色/橡皮暗褐/动物群棕
- 款式： IB3566-200
其他细节
- 厚实泡绵中底，带来柔软舒适感受
- 橡胶外底，铸就出众抓地力，彰显复古魅力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
