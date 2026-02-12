Giannis Freak 7 "Shapeshift" EP
耐克字母哥男子篮球鞋
10% 折让
痴迷执着， 奋发努力， 坚持不懈。 Giannis Freak 7 "Shapeshift" EP 耐克字母哥男子篮球鞋专为习惯早起、永不言弃的球员打造，助你苦练球技，展现出色比赛表现。 由 Nike 携手扬尼斯焕新打造的签名球鞋，集轻盈回弹、强劲抓地和流畅设计三重匠心设计于一体，助力彰显精英球员风采。 耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。
- 显示颜色： 狼灰/烟灰/数码粉/金属银
- 款式： IM5840-001
Giannis Freak 7 "Shapeshift" EP
10% 折让
痴迷执着， 奋发努力， 坚持不懈。 Giannis Freak 7 "Shapeshift" EP 耐克字母哥男子篮球鞋专为习惯早起、永不言弃的球员打造，助你苦练球技，展现出色比赛表现。 由 Nike 携手扬尼斯焕新打造的签名球鞋，集轻盈回弹、强劲抓地和流畅设计三重匠心设计于一体，助力彰显精英球员风采。 耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。
猎手，还是猎物
每场比赛，每个回合，每一瞬间。 你只有一个选择：成为猎手，还是沦为猎物。 穿上 GF7，迎战万难。 该鞋款专为像扬尼斯一样保持进攻模式的球员打造。
出众贴合
Cushlon 3.0 泡绵结合模压覆面设计，缔造出众的回弹缓震性能和稳固贴合表现，助你迅捷切入，撕裂防守，彰显扬尼斯怪杰风范。
强劲抓地
外底多向底纹支持施展欧洲步法，随身体动作灵活转向；抓地设计融入扬尼斯风格，助你轻松变速、掌控节奏。
流畅自如
匠心鞋款，助力实现自然流畅的球场表现，彰显扬尼斯风范。
产品细节
- 显示颜色： 狼灰/烟灰/数码粉/金属银
- 款式： IM5840-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。