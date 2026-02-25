Giannis Freak 7 "Snow Pack" EP

¥719 ¥799 10% 折让

痴迷执着，奋发努力，坚持不懈。Giannis Freak 7 "Snow Pack" EP 圣诞系列耐克字母哥男子篮球鞋专为习惯早起、永不言弃的球员打造，助你苦练球技，展现出色比赛表现。由 Nike 携手扬尼斯焕新打造的签名款篮球鞋，集轻盈回弹、强劲抓地和流畅设计三重匠心设计于一体，助力彰显精英球员风采。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

出众贴合

Cushlon 3.0 泡绵结合模压覆面设计，缔造出众的回弹缓震性能和稳固贴合表现，助你迅捷切入，撕裂防守，彰显扬尼斯怪杰风范。

强劲抓地

外底多向底纹支持施展欧洲步法，随身体动作灵活转向；抓地设计融入扬尼斯风格，助你轻松变速、掌控节奏。

自然流畅

匠心鞋款，助力实现自然流畅的球场表现，彰显扬尼斯风范。

雪花纷飞

圣诞节来临之际，球迷们会在家中观看比赛，而扬尼斯也会在球迷中广受欢迎。当你和家人围坐在炉火旁，沉浸在节日欢乐中时，“Snow Pack”献给扬尼斯即将为你和家人带来的精彩表演。