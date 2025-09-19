 
Giannis Immortality 4 耐克字母哥大童篮球鞋 - 黑/狼灰/白色

黑/狼灰/白色
白色/团队金/橡皮黄/水宝蓝
荷兰橙/黑/安全橙/亮深红

扭转赛局，可是扬尼斯·阿德托昆博的拿手好戏。Giannis Immortality 4 耐克字母哥大童篮球鞋采用弹性泡绵中底，缔造出众回弹缓震性能，助你在球场上发挥出色表现。鞋面采用轻盈透气设计，在比赛升温之际帮助双足保持干爽。


  • 显示颜色： 黑/狼灰/白色
  • 款式： IH7664-004

驾驭多种地面

多向抓地设计，铸就驾驭室内硬木球场所需的出色抓地力，亦可让你在户外场地自信控场。

灵活畅动，掌控自如

内置包覆系统与鞋带巧妙结合，塑就出众稳定性和稳固贴合感。

轻盈透气

轻盈鞋面采用网眼设计，塑就出众透气性。

出众支撑

后跟添加衬垫，带来出众支撑力，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。

其他细节

  • 外底橡胶向上延伸至鞋头，缔造出众耐穿性
  • 鞋头区域加固设计，提供出众包覆，助你自如切入，灵活畅动

产品细节

  • 经典鞋带
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 黑/狼灰/白色
  • 款式： IH7664-004

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
