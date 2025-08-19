让未来全明星球员穿上 Giannis Immortality 4 耐克字母哥幼童运动鞋，在比赛中秀出个性风采。 轻盈透气设计，令未来 MVP 畅享酷爽迅疾。 泡绵缓震配置搭配适合多种地面的强劲外底抓地设计，助力轻松驾驭室内和户外球场。 弹性鞋带和魔术贴粘扣式固定带，便于孩子们轻松穿脱，调节至合适的稳固贴合感，缔造属于自己的传奇。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

