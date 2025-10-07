Giannis Immortality 4
耐克字母哥幼童运动鞋
11% 折让
让未来全明星球员穿上 Giannis Immortality 4 耐克字母哥幼童运动鞋，在比赛中秀出个性风采。 轻盈透气设计，令未来 MVP 畅享酷爽迅疾。 泡绵缓震配置搭配适合多种地面的强劲外底抓地设计，助力轻松驾驭室内和户外球场。 弹性鞋带和魔术贴粘扣式固定带，便于孩子们轻松穿脱，调节至合适的稳固贴合感，缔造属于自己的传奇。
- 显示颜色： 空间蓝/冲击绿/明亮紫/黑
- 款式： II0660-400
其他细节
- 弹性鞋带搭配魔术贴粘扣式固定带和后跟提拉设计，便于孩子们轻松穿脱，调节至合适的稳固贴合感。
- 后跟添加衬垫，带来出众支撑力，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。
- 多向抓地设计，赋予孩子们出色控制力，助力自信驾驭室内和户外地面。
- 透气织物鞋面，在比赛时帮助稚嫩双足保持干爽。 耐克勾标志刺绣细节，让孩子们在球场内外尽显个性魅力。
产品细节
- 弹性鞋带
- 橡胶外底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
