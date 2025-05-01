Gigi Bryant "Mambacita"
Nike 女子速干篮球球衣
满怀热爱，燃动心灵。像吉安娜 (Gigi) 一样去拼，也像她一样牢记，永远不要把眼前的机会视作理所当然。Gigi Bryant "Mambacita" Nike 女子速干篮球球衣旨在颂扬她积极进取、快乐悦动且充满好奇心的球风。球衣采用黑白设计，呼应吉安娜的青年篮球队队服；后身饰以吉安娜的名字和球衣号等个性化细节，以此向人们传递，要以大胆无畏的姿态去追寻篮球运动的积极意义。“Mambacita”字样和爱心形翅膀，则在邀你在球场上接力吉安娜对运动的热爱，努力奔赴未来。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： HF7754-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 透气针织网眼布面料，助你在球场上保持干爽
产品细节
- 下摆添加运动员标签
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
曼巴和曼巴奇塔体育基金会
Nike 将向曼巴和曼巴奇塔体育基金会 (Mamba and Mambacita Sports Foundation) 捐赠善款，旨在向科比·布莱恩特和吉安娜·布莱恩特 (Gigi Bryant) 的传奇致敬，同时也是对该基金会正在开展的重要工作的认可。
