|尺码
|XXS
|XS
|S
|M
|L
|XL
|XXL
|胸围（英寸）
|27.5 - 29.5
|29.5 - 32.5
|32.5 - 35.5
|35.5 - 38
|38 - 41
|41 - 44.5
|44.5 - 48.5
|腰围（英寸）
|21.25 - 23.5
|23.5 - 26
|26 - 29
|29 - 31.5
|31.5 - 34.5
|34.5 - 38.5
|38.5 - 42.5
|臀围（英寸）
|30.5 - 33
|33 - 35.5
|35.5 - 38.5
|38.5 - 41
|41 - 44
|44 - 47
|47 - 50
女子上衣
尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。 参照下表，找到适合自己的尺码。 左右滑动即可查看更多尺码。
Nike (M) 孕妈系列的尺码为孕前尺码。
|尺码
|0X
|1X
|2X
|3X
|4X
|胸围（英寸）
|44 - 47
|47 - 49.5
|49.5 - 52
|52 - 55
|55 - 58
|腰围（英寸）
|40 - 43
|43 - 45.5
|45.5 - 49
|49 - 53
|53 - 57
|臀围（英寸）
|48 - 51
|51 - 54
|54 - 57
|57 - 61
|61 - 65
|尺码
|XXS
|XS
|S
|M
|L
|XL
|XXL
|美码
|0
|0 - 2
|4 - 6
|8 - 10
|12 - 14
|16 - 18
|20 - 22
|英码
|2
|4 - 6
|8 - 10
|12 - 14
|16 - 18
|20 - 22
|24 - 26
|欧码
|30
|32 - 34
|36 - 38
|40 - 42
|44 - 46
|48 - 50
|52 - 54
|法码
|32
|34 - 36
|38 - 40
|42 - 44
|46 - 48
|50 - 52
|54 - 56
|意码
|34
|36 - 38
|40 - 42
|44 - 46
|48 - 50
|52 - 54
|56 - 58
|韩国尺码 (KR)
|60
|65
|70
|75
|80
|85
|90
尺码选择贴士
长版上衣尺码（173-183 厘米）：比常规版上衣长 4.5 厘米。 袖长会根据版型作相应调整。 长版尺码仅限特定款式。
如果你的测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。 如果你的胸围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，则应以胸围尺寸为准。
测量方法
- 胸围：将皮尺绕过胸部突出部位进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。