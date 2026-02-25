Nike Golf Club
Dri-FIT 女子速干防晒高尔夫翻领长袖T恤
16% 折让
Nike Golf Club Dri-FIT 女子速干防晒高尔夫翻领长袖T恤采用顺滑导湿速干面料，助你在比赛期间保持舒适。
- 显示颜色： 图腾黑紫/黑
- 款式： IH0504-502
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 轻盈柔滑面料结合紫外线防护设计，营造出色包覆效果和舒适穿着体验
产品细节
- UPF 40+
- 侧边开衩设计
- 四扣式前襟
- 耐克勾勾标志
- 该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 88% 聚酯纤维/12% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
