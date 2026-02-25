 
Nike Golf Club Dri-FIT 女子速干防晒高尔夫翻领长袖T恤 - 图腾黑紫/黑

Nike Golf Club

Dri-FIT 女子速干防晒高尔夫翻领长袖T恤

16% 折让

Nike Golf Club Dri-FIT 女子速干防晒高尔夫翻领长袖T恤采用顺滑导湿速干面料，助你在比赛期间保持舒适。


  • 显示颜色： 图腾黑紫/黑
  • 款式： IH0504-502

Nike Golf Club

16% 折让

Nike Golf Club Dri-FIT 女子速干防晒高尔夫翻领长袖T恤采用顺滑导湿速干面料，助你在比赛期间保持舒适。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 轻盈柔滑面料结合紫外线防护设计，营造出色包覆效果和舒适穿着体验

产品细节

  • UPF 40+
  • 侧边开衩设计
  • 四扣式前襟
  • 耐克勾勾标志
  • 该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 88% 聚酯纤维/12% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 图腾黑紫/黑
  • 款式： IH0504-502

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。