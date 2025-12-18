 
Nike Golf Club Dri-FIT 女子速干高尔夫半身裙 - 深藏青/帆白

Nike Golf Club

Dri-FIT 女子速干高尔夫半身裙

¥549
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Golf Club Dri-FIT 女子速干高尔夫半身裙焕新演绎经典之作，采用速干面料，结合经典设计线条和内置弹性短裤，助你在球场上保持出众外观和非凡体验。


  • 显示颜色： 深藏青/帆白
  • 款式： IH0516-410

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，让你保持干爽舒适
  • 弹性内置短裤，在运动时提供出众包覆效果
  • 梭织面料质感轻盈，帮助身体保持舒适

产品细节

  • 梭织半身裙
  • 后身口袋
  • 腰部内侧饰有硅胶 NIKE GOLF 品牌标志
  • 耐克勾勾标志
  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。紧身裤： 80% 聚酯纤维/20% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
