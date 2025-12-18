Nike Golf Club
Dri-FIT 女子速干高尔夫半身裙
¥549
Nike Golf Club Dri-FIT 女子速干高尔夫半身裙焕新演绎经典之作，采用速干面料，结合经典设计线条和内置弹性短裤，助你在球场上保持出众外观和非凡体验。
- 显示颜色： 深藏青/帆白
- 款式： IH0516-410
Nike Golf Club
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，让你保持干爽舒适
- 弹性内置短裤，在运动时提供出众包覆效果
- 梭织面料质感轻盈，帮助身体保持舒适
产品细节
- 梭织半身裙
- 后身口袋
- 腰部内侧饰有硅胶 NIKE GOLF 品牌标志
- 耐克勾勾标志
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。紧身裤： 80% 聚酯纤维/20% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
