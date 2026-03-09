Nike Golf Club
Dri-FIT 女子速干高尔夫长裤
17% 折让
Nike Golf Club Dri-FIT 女子速干高尔夫长裤采用直筒设计，搭配导湿速干的梭织面料，助你在比赛期间保持舒适干爽。球座收纳空间和多口袋设计，让小物件有序收纳，助你专注于比赛。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： IH3245-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 左侧设有专门存放高尔夫球座的收纳空间，即使挥杆失误，也能方便找到球座
- 弹性梭织面料，可随身体动作灵活伸展，同时有助保持干爽舒适
产品细节
- 正面和背面配有口袋
- 中腰
- 腰带环
- 弹性腰部
- 后腰右下饰有耐克勾勾标志
- 腰部内侧饰有硅胶 NIKE GOLF 标志
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
