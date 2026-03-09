 
Nike Golf Club Dri-FIT 女子速干高尔夫长裤 - 黑/帆白

Nike Golf Club

Dri-FIT 女子速干高尔夫长裤

17% 折让

Nike Golf Club Dri-FIT 女子速干高尔夫长裤采用直筒设计，搭配导湿速干的梭织面料，助你在比赛期间保持舒适干爽。球座收纳空间和多口袋设计，让小物件有序收纳，助你专注于比赛。


  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： IH3245-010

Nike Golf Club

17% 折让

Nike Golf Club Dri-FIT 女子速干高尔夫长裤采用直筒设计，搭配导湿速干的梭织面料，助你在比赛期间保持舒适干爽。球座收纳空间和多口袋设计，让小物件有序收纳，助你专注于比赛。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 左侧设有专门存放高尔夫球座的收纳空间，即使挥杆失误，也能方便找到球座
  • 弹性梭织面料，可随身体动作灵活伸展，同时有助保持干爽舒适

产品细节

  • 正面和背面配有口袋
  • 中腰
  • 腰带环
  • 弹性腰部
  • 后腰右下饰有耐克勾勾标志
  • 腰部内侧饰有硅胶 NIKE GOLF 标志
  • 面料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： IH3245-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。