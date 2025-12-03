Nike GP Challenge 1 Premium

¥849 ¥1,049 19% 折让

上世纪 90 年代，“Hot Lava”设计曾伴随当时的网坛精英叱咤赛场，以其大胆不羁的风格赚足了回头率。Nike GP Challenge 1 Premium 扬尼克·辛纳同款男子硬地球场网球鞋秉承造就经典的不凡态度强势回归，融入现代赛场的性能设计，如 Air Zoom 缓震配置和出众的侧向稳定性，助你释放内心潜能，在决胜关键时刻排除万难，一击制胜。配色 100 为网球运动员扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) 同款。

缓震回弹，出众脚感

前足 Air Zoom 缓震配置，塑就灵活脚感和弹力充沛的起步体验。后跟 Air Zoom 缓震配置，提供有力支撑。

畅动自如

中足融入牢固塑料稳定片，有助在快速切入时带来出色稳定性，同时在动作中爆发能量，在比赛时展现不凡实力。内侧鞋眼采用织带设计，与外侧覆面巧妙结合，可在侧向移动时，提供妥帖包覆感受。后跟添加衬垫，缔造舒适支撑感受。

强劲抓地

鞋头内侧区域添加橡胶，打造出众耐穿性。前足高磨损区域融入橡胶，铸就出色抓地力和耐穿性。后跟设计独具匠心，助力轻松完成后拉发球等摇杆式动作。