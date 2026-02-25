Nike GP Challenge Pro
女子硬地球场网球鞋
20% 折让
赛前准备，鞋款上脚，拿下比赛。穿上 Nike GP Challenge Pro 女子硬地球场网球鞋，尽显王者风采。专为在球场底线与球网之间往返疾奔而设计，让奔跑的步伐既快且稳，助你成功奔赴终局之战。
- 显示颜色： 淡象牙白/棕褐色/图腾黑紫
- 款式： IB6560-109
疾速切入
耐穿鞋底结合中底塑料稳定片塑就出众稳定性，助你在球场上疾速切入和突然转向。外侧合成材质覆面有助于在侧向移动时有效稳固足部。
畅动自如
鞋头区域添加橡胶，为关键部位提供出色耐穿性。外底高磨损区域融入橡胶，铸就出色抓地力和耐穿性。
缓震回弹，出众脚感
后跟 Air Zoom 缓震配置，在迈步过程中提供有力支撑。
产品细节
- 专为硬地球场地面打造
- 鞋口和鞋舌采用衬垫设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
