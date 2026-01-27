Nike GP Challenge Pro

¥799

赛前准备，鞋款上脚，拿下比赛。穿上 Nike GP Challenge Pro 男子硬地球场网球鞋，尽显王者风采。专为在球场底线与球网之间往返疾奔而设计，让奔跑的步伐既快且稳，助你成功奔赴终局之战。

疾速切入 耐穿鞋底结合中底塑料稳定片塑就出众稳定性，助你在球场上疾速切入和突然转向。外侧合成材质覆面有助于在侧向移动时有效稳固足部。 畅动自如 鞋头区域添加橡胶，为关键部位提供出色耐穿性。外底高磨损区域融入橡胶，铸就出色抓地力和耐穿性。 缓震回弹，出众脚感 后跟 Air Zoom 缓震配置，在迈步过程中提供有力支撑。