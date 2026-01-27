 
Nike GP Challenge Pro 男子硬地球场网球鞋 - 白色/浅深红/白金色/黑

男子硬地球场网球鞋

白色/浅深红/白金色/黑
白色/白金色/荧光黄/黑

赛前准备，鞋款上脚，拿下比赛。穿上 Nike GP Challenge Pro 男子硬地球场网球鞋，尽显王者风采。专为在球场底线与球网之间往返疾奔而设计，让奔跑的步伐既快且稳，助你成功奔赴终局之战。


疾速切入

耐穿鞋底结合中底塑料稳定片塑就出众稳定性，助你在球场上疾速切入和突然转向。外侧合成材质覆面有助于在侧向移动时有效稳固足部。

畅动自如

鞋头区域添加橡胶，为关键部位提供出色耐穿性。外底高磨损区域融入橡胶，铸就出色抓地力和耐穿性。

缓震回弹，出众脚感

后跟 Air Zoom 缓震配置，在迈步过程中提供有力支撑。

产品细节

  • 专为硬地球场地面打造
  • 鞋口和鞋舌采用衬垫设计
  • 显示颜色： 白色/浅深红/白金色/黑
  • 款式： IF7052-101

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。