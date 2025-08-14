Nike Gym Club
训练包
10% 折让
Nike Gym Club 训练包采用匠心设计，一揽训练或探险所需的不同装备。宽敞主袋结合内外拉链口袋，便于有序收纳，迅速取用。既可手提又能肩背，让装备随手可及。
- 显示颜色： 大学灰/帆白/暗紫深海蓝
- 款式： DH6863-009
Nike Gym Club
10% 折让
训练所需，一包俱全
Nike Gym Club 训练包采用匠心设计，一揽训练或探险所需的不同装备。宽敞主袋结合内外拉链口袋，便于有序收纳，迅速取用。既可手提又能肩背，让装备随手可及。
其他细节
- 拉链主袋搭配宽底设计，为物品提供充裕存储空间
- 双提手设计结合可拆可调式肩带，打造多样化携背体验
- 内置拉链口袋，便于安全存放小物件
- 外侧配有拉链口袋，便于轻松存取必需品
产品细节
- 尺寸：33 x 52 x 24 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 大学灰/帆白/暗紫深海蓝
- 款式： DH6863-009
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。