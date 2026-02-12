Nike Gym Heritage
Dri-FIT 男子薄绒速干训练上衣
20% 折让
Nike Gym Heritage Dri-FIT 男子薄绒速干训练上衣采用精致毛边细节和休闲版型，连帽衫款式灵感源自热身罩衫，彰显复古健身房风范。 薄绒针织面料结合导湿速干的 Dri-FIT 技术，缔造时尚感和舒适度。
- 显示颜色： 黑/调色/淡象牙白/黑
- 款式： HV3786-010
匠心设计，导湿速干
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
匠心设计，舒适温暖
薄绒针织面料内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造温暖感受。
匠心设计，妥帖包覆
双层风帽结构结合缝褶细节，挺括有型；风帽抽绳，打造专属贴合度。
其他细节
- 毛边细节设计，灵感源自久经岁月考验的复古健身房装备
- 风帽搭配针织里料，提升包覆效果
产品细节
- 插肩衣袖设计
- 正面口袋
- 系结抽绳
- 腋下刺绣孔眼
- 罗纹袖口和下摆
- 后身饰有同色调刺绣耐克勾标志
- 梭织“N”贴片
- 面料：54% 聚酯纤维/46% 棉。 连帽里料：58% 棉/42% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
