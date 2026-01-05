 
Nike Gym Heritage Dri-FIT 男子薄绒速干训练上衣 - 黑/调色/淡象牙白/黑

Nike Gym Heritage

Dri-FIT 男子薄绒速干训练上衣

25% 折让

Nike Gym Heritage Dri-FIT 男子薄绒速干训练上衣采用精致毛边细节和休闲版型，连帽衫款式灵感源自热身罩衫，彰显复古健身房风范。 薄绒针织面料结合导湿速干的 Dri-FIT 技术，缔造时尚感和舒适度。


  • 显示颜色： 黑/调色/淡象牙白/黑
  • 款式： HV3786-010

Nike Gym Heritage

25% 折让

Nike Gym Heritage Dri-FIT 男子薄绒速干训练上衣采用精致毛边细节和休闲版型，连帽衫款式灵感源自热身罩衫，彰显复古健身房风范。 薄绒针织面料结合导湿速干的 Dri-FIT 技术，缔造时尚感和舒适度。

匠心设计，导湿速干

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

匠心设计，舒适温暖

薄绒针织面料内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造温暖感受。

匠心设计，妥帖包覆

双层风帽结构结合缝褶细节，挺括有型；风帽抽绳，打造专属贴合度。

其他细节

  • 毛边细节设计，灵感源自久经岁月考验的复古健身房装备
  • 风帽搭配针织里料，提升包覆效果

产品细节

  • 插肩衣袖设计
  • 正面口袋
  • 系结抽绳
  • 腋下刺绣孔眼
  • 罗纹袖口和下摆
  • 后身饰有同色调刺绣耐克勾标志
  • 梭织“N”贴片
  • 面料：54% 聚酯纤维/46% 棉。 连帽里料：58% 棉/42% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/调色/淡象牙白/黑
  • 款式： HV3786-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。