 
Nike Heritage 单肩包 - 黑/黑/白色

20% 折让
黑/黑/白色
大学金/大学金/白色

Nike Heritage 单肩包演绎经典风格，采用出众收纳设计解放你的双手，可挎过胸前背携。易于调节的肩带设计搭配印花 Futura 标志，缔造日常背携理想之选。主袋和配件口袋，帮助有序收纳装备。 


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： DB0456-010

基本物品，轻松收纳

其他细节

  • 拉链主袋提供安全储物空间，帮助有序收纳随身物品
  • 拉链配件口袋，可安全收纳小物件
  • 可调式肩带设计，塑就个性化携背体验

产品细节

  • 尺寸：24 x 16 X 8 厘米
  • 面料/里料：织物 
  • 不可机洗
