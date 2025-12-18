Nike Heritage
单肩包
¥199
Nike Heritage 单肩包演绎经典风格，采用出众收纳设计解放你的双手，可挎过胸前背携。易于调节的肩带设计搭配印花 Futura 标志，缔造日常背携理想之选。主袋和配件口袋，帮助有序收纳装备。
- 显示颜色： 大学金/大学金/白色
- 款式： DB0456-739
基本物品，轻松收纳
其他细节
- 拉链主袋提供安全储物空间，帮助有序收纳随身物品
- 拉链配件口袋，可安全收纳小物件
- 可调式肩带设计，塑就个性化携背体验
产品细节
- 尺寸：24 x 16 X 8 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
