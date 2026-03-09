 
Nike Heritage 双肩包 - 土绿/土绿/黑

Nike Heritage

双肩包

28% 折让

用 Nike Heritage 双肩包装上装备，即刻出发。宽敞主袋配有保护套，可容纳 15 英寸的笔记本电脑，以便随身携带、触手可及。2 个拉链配件口袋，帮助有序收纳装备，方便存取。 


  • 显示颜色： 土绿/土绿/黑
  • 款式： DC4244-364

其他细节

  • 拉链前袋便于有序收纳物品，方便安全存放钥匙和钱包
  • 密实梭织织物，提供出众支撑力
  • 肩带和背面采用软垫设计，打造出众舒适背包体验

产品细节

  • 提手设计
  • 尺寸：44 x 30 x 15 厘米
  • 容积：约 21 升。重量：约 378 克
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。