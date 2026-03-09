Nike Heritage
双肩包
28% 折让
用 Nike Heritage 双肩包装上装备，即刻出发。宽敞主袋配有保护套，可容纳 15 英寸的笔记本电脑，以便随身携带、触手可及。2 个拉链配件口袋，帮助有序收纳装备，方便存取。
- 显示颜色： 土绿/土绿/黑
- 款式： DC4244-364
其他细节
- 拉链前袋便于有序收纳物品，方便安全存放钥匙和钱包
- 密实梭织织物，提供出众支撑力
- 肩带和背面采用软垫设计，打造出众舒适背包体验
产品细节
- 提手设计
- 尺寸：44 x 30 x 15 厘米
- 容积：约 21 升。重量：约 378 克
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 土绿/土绿/黑
- 款式： DC4244-364
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
