Nike Heritage

复古腰包

Nike Heritage 复古腰包采用经典款式，简约小巧，助你高效收纳。充裕主袋设计，无需大包也可存放基本物品。可调节固定带的两端各配有 1 个插扣。拉链配有耐克勾标志拉链头，彰显经典风范。


  • 显示颜色： 幻影灰白/冷杉绿/冷杉绿
  • 款式： DR6266-030

其他细节

  • 提环设计，便于轻松拿取
  • 正面饰有醒目的复古品牌标签

产品细节

  • 尺寸：29 x 7 x 12 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
