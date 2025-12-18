 
Nike Heritage 新年款抽绳包 - 深队红/深队红/白色

Nike Heritage

新年款抽绳包

¥149
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Heritage 新年款抽绳包方便收纳装备，助力轻松畅行。无论是训练、畅玩还是其他活动，都能轻松收纳装备，便捷携行。 


  • 显示颜色： 深队红/深队红/白色
  • 款式： DC4245-613

Nike Heritage

¥149

安全收纳衣物和小物件

Nike Heritage 新年款抽绳包方便收纳装备，助力轻松畅行。无论是训练、畅玩还是其他活动，都能轻松收纳装备，便捷携行。 

其他细节

  • 宽敞主袋提供充裕的收纳空间
  • 加大 Futura 印花和梭织标签，打造升级外观
  • 抽绳束口设计，便于轻松存取主袋物品
  • 侧边拉链口袋，便于安全存放手机等小物件
  • 织物材料，经久耐用

产品细节

  • 尺寸：34 x 44 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 深队红/深队红/白色
  • 款式： DC4245-613

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。