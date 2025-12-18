Nike Heritage
新年款抽绳包
¥149
Nike Heritage 新年款抽绳包方便收纳装备，助力轻松畅行。无论是训练、畅玩还是其他活动，都能轻松收纳装备，便捷携行。
- 显示颜色： 深队红/深队红/白色
- 款式： DC4245-613
安全收纳衣物和小物件
其他细节
- 宽敞主袋提供充裕的收纳空间
- 加大 Futura 印花和梭织标签，打造升级外观
- 抽绳束口设计，便于轻松存取主袋物品
- 侧边拉链口袋，便于安全存放手机等小物件
- 织物材料，经久耐用
产品细节
- 尺寸：34 x 44 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
