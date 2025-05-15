Nike Heritage
腰包
¥169¥19915% 折让
Nike Heritage 腰包采用易于调节的舒适固定带，打造日常出行佳选。 主袋可供安心收纳手机、零食或钱包；背面小号配件口袋则可安全收纳钥匙等物品，方便随时拿取。
- 显示颜色： 烟灰/烟灰/山峰白
- 款式： DB0490-084
Nike Heritage
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插扣设计，轻松收纳
Nike Heritage 腰包采用易于调节的舒适固定带，打造日常出行佳选。 主袋可供安心收纳手机、零食或钱包；背面小号配件口袋则可安全收纳钥匙等物品，方便随时拿取。
其他细节
- 固定带搭配插扣，可供轻松调节贴合效果，营造舒适感受。该款腰包可背在腰间、斜挎或挎在肩上
- 正面口袋配有双拉链设计，方便存取随身物品
- 背面双拉链设计，方便安全收纳小物件
产品细节
- 尺寸：40 x 9 x 14 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 烟灰/烟灰/山峰白
- 款式： DB0490-084
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。