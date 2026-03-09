Nike Heritage 2.0
双肩包
¥249
Nike Heritage 2.0 双肩包的主袋空间宽敞且设有保护套，可容纳 15 英寸的笔记本电脑。两个拉链配件口袋和一个网眼布侧袋，帮助你井然有序地收纳物品。
- 显示颜色： 氢蓝/氢蓝/白色
- 款式： IB4343-407
其他细节
- 提环设计，打造多元携带方式
- 可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验
- 挂环设计，提升实用性
产品细节
- 刺绣标志
- 匠心拉链头
- 尺寸：43 x 30 x 15 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
