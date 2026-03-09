 
Nike Heritage 2.0 双肩包 - 氢蓝/氢蓝/白色

Nike Heritage 2.0

双肩包

¥249
氢蓝/氢蓝/白色
黑/黑/白色

Nike Heritage 2.0 双肩包的主袋空间宽敞且设有保护套，可容纳 15 英寸的笔记本电脑。两个拉链配件口袋和一个网眼布侧袋，帮助你井然有序地收纳物品。


  • 显示颜色： 氢蓝/氢蓝/白色
  • 款式： IB4343-407

其他细节

  • 提环设计，打造多元携带方式
  • 可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验
  • 挂环设计，提升实用性

产品细节

  • 刺绣标志
  • 匠心拉链头
  • 尺寸：43 x 30 x 15 厘米
  • 面料/里料：织物 
  • 不可机洗
