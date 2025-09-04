 
Nike Heritage Dri-FIT 男子速干针织短袖训练上衣 - 浅烟灰/调色/浅烟灰/浅烟灰

28% 折让
浅烟灰/调色/浅烟灰/浅烟灰
黑/调色/黑/黑
烟灰蓝/调色/烟灰蓝/烟灰蓝

Nike Heritage Dri-FIT 男子速干针织短袖训练上衣采用宽松版型，缔造舒适体验，呈现做旧外观。针织面料搭配 Dri-FIT 技术，既可在日常营造柔软舒适感受，又可在提高训练强度时有效导湿速干。


  • 显示颜色： 浅烟灰/调色/浅烟灰/浅烟灰
  • 款式： HJ8088-077

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 宽松版型，营造充裕活动空间

产品细节

  • 罗纹下摆
  • 54% 聚酯纤维/46% 棉
  • 可机洗
尺寸与尺码

