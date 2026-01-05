 
Nike Heritage Total 90 斜挎包 - 黑/黑/健身红

Nike Heritage Total 90

斜挎包

20% 折让

Nike Heritage Total 90 斜挎包采用匠心设计，百搭出众，彰显 21 世纪早期风格，旨在向 Total 90 致敬。 一大一小的两个拉链隔层，可供安全有序地收纳随身物品。


  • 显示颜色： 黑/黑/健身红
  • 款式： IH7551-010

产品细节

  • 尺寸：24 x 16 x 8 厘米
  • 可调节插扣固定带设计
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
