Nike Heritage Total 90
斜挎包
15% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Heritage Total 90 斜挎包采用匠心设计，百搭出众，彰显 21 世纪早期风格，旨在向 Total 90 致敬。 一大一小的两个拉链隔层，可供安全有序地收纳随身物品。
- 显示颜色： 黑/黑/健身红
- 款式： IH7551-010
Nike Heritage Total 90
15% 折让
Nike Heritage Total 90 斜挎包采用匠心设计，百搭出众，彰显 21 世纪早期风格，旨在向 Total 90 致敬。 一大一小的两个拉链隔层，可供安全有序地收纳随身物品。
产品细节
- 尺寸：24 x 16 x 8 厘米
- 可调节插扣固定带设计
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/健身红
- 款式： IH7551-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。