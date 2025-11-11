Nike Hoops Elite
双肩包
29% 折让
售罄：
此配色当前无货
让篮球比赛表现跃升新层次。Nike Hoops Elite 双肩包配有宽敞主袋和拉链口袋，可供存放基本小物件，为装备提供充足有序的收纳空间。灌篮风范，强势来袭。肩带处的 Air 缓震配置缔造出色缓震效果，结合胸前固定带，营造非凡舒适感受，助你畅享比赛乐趣。
- 显示颜色： 元素粉/黑/黑
- 款式： DX9786-699
其他细节
- 侧边口袋，可存放水壶或其他基本小物件
- 提环设计，打造多元携背方式
- 可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验
- 胸部稳定固定带有助于分散双肩包的重量，助你在长时间携背时保持舒适
产品细节
- 尺寸：49 x 29 x 22 厘米
- 容积：约 28 升
- 重量：约 779 克
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
