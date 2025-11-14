助力畅玩，秀翻全场。 Nike Hustle D 12 x LEGO® Collection 幼童运动鞋专为未来的全明星球员打造，饰以由别致乐高元素巧妙组成的银河印花图案，让孩子找找看有几个？ 柔软泡绵结合耐穿橡胶外底，铸就出众缓震性能和强劲抓地力，让孩子满怀自信，发挥想象，尽情驰骋。

柔韧灵活的全掌型橡胶外底，铸就出众耐穿性和抓地力，帮助孩子在户外球场和运动场上发挥上佳表现。 此外，中底搭载柔软泡绵，塑就出色缓震性能，助力纵情凌跃。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

