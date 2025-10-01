 
Nike HyperKO 2 男子拳击鞋 - 黑/煤黑/白色

Nike HyperKO 2

男子拳击鞋

¥1,299
黑/煤黑/白色
白色/黑/亮深红

穿上 Nike HyperKO 2 男子拳击鞋，畅享轻盈脚感。该鞋款采用柔韧灵活的外底、富有支撑力的覆面和透气有弹性的加高 Flyknit 鞋口，塑就敏捷自如的运动体验。


出众抓地，迅疾灵动

外底的后跟和鞋头部位融入橡胶，为关键部位提供出色抓地力；足弓下方采用切槽设计，令鞋底保持柔韧灵活，缔造舒适脚感。

脚感轻盈

Nike Flyknit 飞织材料延伸至小腿，提供非凡支撑性能。采用透气轻盈、柔韧灵活的设计，缔造敏捷自如、清爽舒适的穿着体验。

出众耐用性

坚韧覆面包覆中足和后跟，然后向上延伸至小腿，赋予足部有效支撑，缔造稳固贴合感。

产品细节

  • 后跟关键部位融入加垫设计
  • 前足下方轴点设计
  • 轻盈设计，减轻滞重感
  • 显示颜色： 黑/煤黑/白色
  • 款式： CI2953-002

