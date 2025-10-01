Nike HyperKO 2
男子拳击鞋
¥1,299
穿上 Nike HyperKO 2 男子拳击鞋，畅享轻盈脚感。该鞋款采用柔韧灵活的外底、富有支撑力的覆面和透气有弹性的加高 Flyknit 鞋口，塑就敏捷自如的运动体验。
- 显示颜色： 黑/煤黑/白色
- 款式： CI2953-002
出众抓地，迅疾灵动
外底的后跟和鞋头部位融入橡胶，为关键部位提供出色抓地力；足弓下方采用切槽设计，令鞋底保持柔韧灵活，缔造舒适脚感。
脚感轻盈
Nike Flyknit 飞织材料延伸至小腿，提供非凡支撑性能。采用透气轻盈、柔韧灵活的设计，缔造敏捷自如、清爽舒适的穿着体验。
出众耐用性
坚韧覆面包覆中足和后跟，然后向上延伸至小腿，赋予足部有效支撑，缔造稳固贴合感。
产品细节
- 后跟关键部位融入加垫设计
- 前足下方轴点设计
- 轻盈设计，减轻滞重感
- 显示颜色： 黑/煤黑/白色
- 款式： CI2953-002
