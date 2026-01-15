Nike Hyverse
Dri-FIT 男子防晒速干训练T恤
¥249
穿上百搭 Nike Hyverse Dri-FIT 男子防晒速干训练T恤，塑就非凡运动体验。顺滑导湿速干面料，帮助保持干爽；紫外线防护设计，助你轻松进行户外活动。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IF2198-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 本产品可为衣物遮盖的部位提供 UVA 及 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
产品细节
- UPF 40+
- 针织面料
- 刺绣耐克勾勾标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
