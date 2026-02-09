 
Nike Hyverse Dri-FIT 男子防晒速干训练T恤 - 浅柠色/黑

Nike Hyverse

Dri-FIT 男子防晒速干训练T恤

12% 折让
浅柠色/黑
黑/白色

穿上百搭 Nike Hyverse Dri-FIT 男子防晒速干训练T恤，塑就非凡运动体验。顺滑导湿速干面料，帮助保持干爽；紫外线防护设计，助你轻松进行户外活动。


  • 显示颜色： 浅柠色/黑
  • 款式： IF2198-360

Nike Hyverse

12% 折让

穿上百搭 Nike Hyverse Dri-FIT 男子防晒速干训练T恤，塑就非凡运动体验。顺滑导湿速干面料，帮助保持干爽；紫外线防护设计，助你轻松进行户外活动。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 本产品可为衣物遮盖的部位提供 UVA 及 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜

产品细节

  • UPF 40+
  • 针织面料
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅柠色/黑
  • 款式： IF2198-360

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。